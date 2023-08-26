В Рязанской области 27 августа ожидается до +23 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 27 августа, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 27 августа, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, сообщается на
Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +7, +12 градусов, днем +18, +23 градуса. На территории области местами сохраняется высокая пожарная опасность.