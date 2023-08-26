В полиции прокомментировали информацию об окровавленных людях на улице Почтовой
В полиции отреагировали на информацию о молодых людях с кровавыми травмами, которых засняли на улице Почтовой утром в субботу, 26 августа.
В полиции отреагировали на информацию о молодых людях с кровавыми травмами, которых засняли на улице Почтовой утром в субботу, 26 августа.
«Заявлений или сообщений не поступало. Информацию проверим, изучим, когда и кем было сделано фото», — сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.
Также в полиции призвали жителей сообщать о противоправных действиях в правоохранительные органы, прежде чем выкладывать материалы в интернет.
Напомним, ранее на улице Почтовой засняли двух окровавленных молодых людей.