В Петербурге после ДТП припаркованную машину забросило на соседнюю
В Санкт-Петербурге мужчина не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. В результате иномарку забросило на стоящую рядом машину, сообщает РЕН ТВ.
В Санкт-Петербурге мужчина не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. В результате иномарку забросило на стоящую рядом машину, сообщает
ДТП произошло утром в субботу, 26 августа. Водитель Solaris на улице Бассейной из-за скорости потерял управление и врезался в припаркованный на встречной полосе Renault Duster. Проехав чуть дальше, он врезался в Škoda, в результате чего та оказалась на соседнем автомобиле. Машины получили повреждения.
Видео момента аварии опубликовали в соцсетях.