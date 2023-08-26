В массовом ДТП в Канищеве пострадал мотоциклист и водитель легковушки
В массовой аварии, которая произошла в пятницу, 25 августа, на улице Интернациональной в Рязани, пострадали два человека. Подробности случившегося сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В массовой аварии, которая произошла в пятницу, 25 августа, на улице Интернациональной в Рязани, пострадали два человека. Подробности случившегося сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло примерно в 19:00 вблизи дома 1а стр. 5 на улице Интернациональной. 42-летний рязанец на BMW, по предварительной информации, столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 33-летнего жителя Михайловского района, мотоциклом Hondа под управлением 32-летнего мужчины и автобусом ЛиАЗ, за рулем которого находился 49-летний рязанец.
В результате происшествия водитель ВАЗа и мотоциклист получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
Уточняются обстоятельства аварии, проводится проверка.
Напомним, накануне видео с места ДТП опубликовали в соцсетях.