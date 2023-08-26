Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
21°
Вск, 27
22°
Пнд, 28
21°
ЦБ USD 94.71 0.31 26/08
ЦБ EUR 102.26 -0.21 26/08
Нал. USD 94.01 / 95.5 26/08 13:50
Нал. EUR 101.2 / 95.5 25/08 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
13 581
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
22 августа 11:01
4 933
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
3 678
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
7 842
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В массовом ДТП в Канищеве пострадал мотоциклист и водитель легковушки
В массовой аварии, которая произошла в пятницу, 25 августа, на улице Интернациональной в Рязани, пострадали два человека. Подробности случившегося сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В массовой аварии, которая произошла в пятницу, 25 августа, на улице Интернациональной в Рязани, пострадали два человека. Подробности случившегося сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 19:00 вблизи дома 1а стр. 5 на улице Интернациональной. 42-летний рязанец на BMW, по предварительной информации, столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 33-летнего жителя Михайловского района, мотоциклом Hondа под управлением 32-летнего мужчины и автобусом ЛиАЗ, за рулем которого находился 49-летний рязанец.

В результате происшествия водитель ВАЗа и мотоциклист получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Уточняются обстоятельства аварии, проводится проверка.

Напомним, накануне видео с места ДТП опубликовали в соцсетях.