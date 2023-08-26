В Касимовском районе нашли разлагающееся тело пенсионера
В Касимовском районе обнаружили труп 65-летнего мужчины с гнилостными изменениями. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на СК.
В Касимовском районе обнаружили труп 65-летнего мужчины с гнилостными изменениями. Об этом сообщает
В полицию обратились жители поселка Сынтул, которые сообщили, что уже длительное время не видели соседа. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли 65-летнего пенсионера мертвым в собственном доме. Тело уже начало разлагаться.
По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.
Проводится доследственная проверка. Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.