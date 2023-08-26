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В Госдуму внесут проект о лишении приобретенного гражданства уклонистов
В Госдуму на следующей неделе внесут законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации.

В Госдуму на следующей неделе внесут законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Об этом заявил зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

«Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесен в Госдуму», — написал Матвеев.