В центре Рязани задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью
В Рязани на улице Почтовой сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленника, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Рязани на улице Почтовой сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленника, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В пятницу, 25 августа, в 22:10, наряд отдельного батальона ППС полиции на улице Почтовой заметил мужчину, по приметам похожего на разыскиваемого человека.
Прохожего остановили. Выяснилось, что 35-летний житель Шиловского района объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Злоумышленника передали полиции.