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Умер экс-глава администрации Ельцина Сергей Филатов
Бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался в возрасте 87 лет.

Бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил в субботу, 26 августа, писатель и журналист Герман Садулаев.

«Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас — бессменный организатор и вдохновитель Липок. Липки — уникальный литературный эксперимент. Едва ли не вся современная литература прошла через Липки», — написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Филатов окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-электромеханик», был кандидатом технических наук. С 1986 года заведовал отделом систем управления во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения имени А.И. Целикова.

В 1990 году Филатова избрали народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета РФ. В августе 1991 года во время ГКЧП стал во главе депутатского штаба обороны Белого дома. С 1993 по 1996 год являлся руководителем администрации президента РФ. Занимал должность председателя экспертно-аналитического совета при президенте и председателем комиссии при президенте по государственным премиям в области литературы и искусства. С 1997 года был президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, инициатор и организатор ежегодных форумов молодых писателей России.