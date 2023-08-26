Рязанцы пожаловались на агрессивных собак в Недостоеве
Жители микрорайона Недостоево пожаловались на собак, которые ведут себя агрессивно. Об этом сообщается в телеграм-канале Rzn Life.
Жители микрорайона Недостоево пожаловались на собак, которые ведут себя агрессивно. Об этом сообщается в телеграм-канале Rzn Life. На кадрах ролика видно, как стая собак преследует автомобиль.
«Каждую ночь одно и то же! Воют, лают, кидаются на людей, грызут и едят друг друга! Страшно выйти вечером в магазин! Люди только и делают, что кормят их у магазина!» — сообщается в посте.