Под Белгородом при обстреле снарядами «Град» пострадали четверо
ВСУ обстреляли снарядами «Града» поселок Уразово Валуйского городского округа, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
ВСУ обстреляли снарядами «Града» поселок Уразово Валуйского городского округа, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина, отметил Гладков.
У пострадавших осколочные ранения. Скорая помощь доставила их в больницу, врачи оказывают им необходимую помощь.
Также повреждены несколько жилых домов и автомобилей.