На улице Почтовой остановили 15-летнего подростка на мотоцикле

Полицейские на улице Почтовой в Рязани остановили подростка, ехавшего на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В пятницу, 25 августа, в 22:30, сотрудники полиции в Рязани на улице Почтовой остановили мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» под управлением молодого человека. Так как проезд транспортных средств на Почтовой запрещен, водителя отстранили от управления мотоциклом.
Выяснилось, что за рулем мотоцикла был 15-летний житель города Рыбное без водительских прав.
В ходе проверки полицейские установили, что родители подростка уехали в Рязань по делам. Мальчик самовольно взял ключи от мотоцикла отца и уехал на нем в областной центр.
Подростка привлекут к административной ответственности. Его родители также привлекаются к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.