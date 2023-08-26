На улице Почтовой остановили 15-летнего подростка на мотоцикле

Полицейские на улице Почтовой в Рязани остановили подростка, ехавшего на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские на улице Почтовой в Рязани остановили подростка, ехавшего на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 25 августа, в 22:30, сотрудники полиции в Рязани на улице Почтовой остановили мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» под управлением молодого человека. Так как проезд транспортных средств на Почтовой запрещен, водителя отстранили от управления мотоциклом.

Выяснилось, что за рулем мотоцикла был 15-летний житель города Рыбное без водительских прав.

В ходе проверки полицейские установили, что родители подростка уехали в Рязань по делам. Мальчик самовольно взял ключи от мотоцикла отца и уехал на нем в областной центр.

Подростка привлекут к административной ответственности. Его родители также привлекаются к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.