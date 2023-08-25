Жителя Рязанской области осудили за повторное пьяное вождение
Жителя Рязанской области осудили за повторное пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в Рязани в феврале 2023 года.
Суд установил, что ранее привлеченный к административной ответственности за пьяное вождение житель Старожиловского района выпил алкоголь. После этого он около 2:00 решил отправиться в гости. Он сел в автомобиль Kia Rio, принадлежащий ему, и поехал по улицам города. Через некоторое время его остановили сотрудники ДПС.
Его приговорили к 200 часам обязательных работ. Также мужчину на два года лишили права управлять автомобилем. Помимо этого, суд решил конфисковать автомобиль осужденного.
Приговор вступил в законную силу.