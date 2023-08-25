Жители Коростово пожаловались на расположение контейнерных площадок

Жители Коростово пожаловались на расположение контейнерных площадок. Об этом сообщае т газета «Рязанские ведомости».

По данным газеты, люди возражают против установки мусорных контейнеров на площади, потому что это место затапливает во время паводка

В администрации Рязанского района рассказали, что контейнерную площадку обязал установить своим решением Рязанский районный суд. Администрация района должна была утвердить ю схемы размещения мусорных контейнеров, но этого не сделала. Теперь она выполняет решение суда и ставит контейнеры.

Однако жители Коростово привыкли к другой схеме — они складируют отходы в полиэтиленовых мешках возле своих домов и за ними раз в неделю приезжает машина регионального оператора. Отмечается, что расстояние до новой контейнерной площадки от многих домов измеряется сотнями метров.

На сходе жители Коростово отметили, что уже оборудованные площадки для мусора в другом селе завалены горой отходов, а они не хотят повторения ситуации.