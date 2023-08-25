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Жители Коростово пожаловались на расположение контейнерных площадок

Жители Коростово пожаловались на расположение контейнерных площадок. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».

По данным газеты, люди возражают против установки мусорных контейнеров на площади, потому что это место затапливает во время паводка

В администрации Рязанского района рассказали, что контейнерную площадку обязал установить своим решением Рязанский районный суд. Администрация района должна была утвердить ю схемы размещения мусорных контейнеров, но этого не сделала. Теперь она выполняет решение суда и ставит контейнеры.

Однако жители Коростово привыкли к другой схеме — они складируют отходы в полиэтиленовых мешках возле своих домов и за ними раз в неделю приезжает машина регионального оператора. Отмечается, что расстояние до новой контейнерной площадки от многих домов измеряется сотнями метров.

На сходе жители Коростово отметили, что уже оборудованные площадки для мусора в другом селе завалены горой отходов, а они не хотят повторения ситуации.