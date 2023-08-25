В Южно-Сахалинске в ДТП с автобусом один человек погиб и семеро пострадали
В Южно-Сахалинске в пятницу, 25 августа, в ДТП с автобусом и внедорожником один человек погиб и семеро пострадали. Об этом
Инцидент произошел на пересечении проспекта Мира и улицы Ивана Куропатко. По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил «Тойоту Ленд Крузер» во время выезда с второстепенной дороги на главную.
«В результате столкновения женщина-пассажир автобуса скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали экстренные службы. К расследованию подключилась прокуратура.
Фото: Telegram-канал «УГИБДД Сахалинской области»