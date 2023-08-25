В Воронежской области водитель наехал на пешехода и умер
В Воронежской области водитель наехал на пешехода и умер. Об этом сообщило издание «
Авария произошла в Новоусманском районе на трассе М-4 «Дон» в пятницу, 25 августа, примерно в 7:24/
По предварительной информации, 58-летний воронежец на JAC JS6 ехал в сторону Ростова-на-Дону. Он почувствовал себя плохо. Мужчина потерял контроль над машиной и наехал на 54-летнего жителя Новоусманского района.
После этого автомобиль въехал в ограждение. В результате аварии пешеход попал в больницу, а водитель умер. Причину смерти установит судмедэкспертиза.