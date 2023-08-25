В Ставропольском крае в массовом ДТП один человек погиб и пятеро пострадали

В Ставропольском крае в массовом ДТП один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщил телеканал «Свое ТВ».

Инцидент произошел в Кировском округе на автодороге «Новопавловск — Курская — Моздок».

По предварительным данным, водитель «Лады Калины» хотел повернуть и не уступил дорогу БМВ. По инерции «Лада Калина» столкнулась с «Ниссаном».

Отмечается, что в результате тройного ДТП погиб водитель отечественного авто. Ещё пять человек получили травмы.

Среди пострадавших дети двух и трех лет, а также 16-летний подросток. Они ехали без детских кресел.

Причины и детали аварии выясняются.

Фото: телеканал «Свое ТВ»