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В Смоленской области четвероклассник умер от удара током

В Смоленской области четвероклассник умер от удара током. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов поселка Авторемзавод.

Отмечается, что труп ребенка нашли соседи. Тело 10-летнего мальчика лежало возле электрощита. Обнаружившие его местные жители сразу же вызвали правоохранителей.

«Медики называют в качестве предварительной причины смерти — поражение электрическим током, но тело отправили на экспертизу для уточнения», — добавил источник РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты начали разбираться в причинах смерти ребенка.