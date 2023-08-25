В Смоленской области четвероклассник умер от удара током
В Смоленской области четвероклассник умер от удара током. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Инцидент произошел в подъезде одного из домов поселка Авторемзавод.
Отмечается, что труп ребенка нашли соседи. Тело 10-летнего мальчика лежало возле электрощита. Обнаружившие его местные жители сразу же вызвали правоохранителей.
«Медики называют в качестве предварительной причины смерти — поражение электрическим током, но тело отправили на экспертизу для уточнения», — добавил источник РЕН ТВ.
Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты начали разбираться в причинах смерти ребенка.