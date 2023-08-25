В Рязанской области столкнулись два грузовика
В Рязанской области столкнулись два грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в четверг, 24 августа, примерно 21:45, в Захаровском районе на 568-ом километре автодороги «Золотое кольцо». По предварительной информации, 60-летний водитель грузового автомобиля Mercedes с полуприцепом столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом под управлением 38-летнего жителя Республики Казахстан.
В результате ДТП оба водителя получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
Проводится проверка.