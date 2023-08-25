В Рязани появился еще один стихийный мемориал руководителям ЧВК «Вагнер»
В Рязани организовали еще один мемориал в честь, возможно, погибших руководителей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
На окне за стеклом в здании «Есенин-центр» (на улице Щедрина, 21) выставили портреты Пригожина и Уткина. Со стороны улицы на подоконнике выложены свечи и гвоздики.
Ранее сообщалось об организованном мемориале около центра набора в ЧВК «Вагнер».