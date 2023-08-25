В Рязани огонь с мусорки перекинулся на припаркованный рядом автомобиль
В Рязани огонь с мусорки перекинулся на припаркованный рядом автомобиль. Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП Рязань».
Инцидент произошел ночью, 25 августа, в районе Дашково-Песочня на улице Шереметьевская, дом № 9.
По словам очевидцев, из-за пожара на мусорке начал дымиться бак «ВАЗ-2111».
В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате пожара повреждены мусорные бачки. В настоящее время на месте работают дознаватели, причина и обстоятельства возгорания уточняются.