В Рязани обсудили, как бороться с дефицитом кадров в медучрежениях региона

В пятницу, 25 августа, в штабе «Единой России» обсудили как в регионе решают проблему дефицита медицинских кадров.

Министр регионального здравоохранения Александр Пшенников и ректор РязГМУ Роман Калинин рассказали, какие меры поддержки существуют для врачей, как борются с дефицитом кадров. На встрече Александр Пшенников привел статистику реализации национального проекта «Обеспечение медорганизаций системы здравоохранения Рязанской области квалифицированными кадрами» за семь месяцев 2022 года и 2023 год. За это время Рязанская область выполнила план по восьми направлениям.

«Мы выполнили план по увеличению численности врачей, числа специалистов, участвующих в системе непрерывного медобразования, обеспеченности населения врачами, укомплектованности фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медработниками и другим направлениям. Стоит обратить внимание, на статистику обеспеченности населения врачами в 2023 году. Если я не ошибаюсь, то это один из лучших показателей по России на сегодняшний день. В сентябре мы еще ожидаем приток узких специалистов, которые закончили ординатуру», — отметил Пшенников.

Министр здравоохранения рассказал, что в регионе действует целевой набор в медуниверситет, в вузе ежегодно увеличивают места для «целевиков».

"В 2023 году на целевое обучение в РязГМУ зачислено 99 человек по программам специалитета и 69 — по программам ординатуры. Закончили в этом году по программам специалитета и ординатуры 73 и 75 человек, соответственно. Однако 20 специалистов и четыре ординатора планируют расторгнуть договор по тем или иным причинам. Они выплатят небольшую сумму за расторжение договора. А вот со следующего года специалисты, расторгнувшие договор, выплатят сумму за шесть лет обучения и ординаторы — 400 тысяч рублей. Всего в университете на данный момент по целевым договорам обучается более 550 студентов-специалистов и 130 студентов-ординаторов", — рассказал Александр Пшенников.

Кроме того, Пшенников отметил, что в регионе реализуется программа «Земский доктор», в которой с 2012 года приняло участие 180 врачей и с 2018 года — 56 средних медработников. В 2023 году в программу наберут 17 врачей и 14 фельдшеров.

Министр здравоохранения упомянул, что существуют федеральные и региональные меры поддержки, которые направлены на обеспечение здравоохранения кадрами: выплаты по программе «Земский доктор», соцвыплата медработникам государственных и муниципальных организаций, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в сельской местности, ежемесячная спецсоцвыплата для работников государственных учреждений, предоставление земельных участков, соцподдержка обучающимся и денежные выплаты для медработников скорой помощи, работающих в поликлинике и выезжающих на дом.

Ректор РязГМУ добавил, что с первого апреля начнут устраивать ординаторов второго года обучения на должность врача-стажера. Также с 2024 года планируют увеличить количество бюджетных мест, с 80 до 90. Калинин и Пшенников подчеркнули, что впервые добавят бюджетные места для клинических психологов, так как нужны хорошие специалисты, которые будут работать как с участниками СВО и их семьями, так и с детьми-инвалидами и их родителями.

«С 1 июля у нас открыты 14 кабинетов: четыре детских и десять взрослых. Специалисты укомплектованы, оказывают поддержку семьям участников СВО и им самим. Готовы по необходимости еще и открывать кабинеты», — подчеркнул Пшенников.

В завершение, Роман Калинин отметил, что в регионе постоянно идет работа по привлечению медицинских кадров в поликлиники и больницы, в том числе сельской местности.