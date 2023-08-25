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В Рязани на улице Октябрьской задержали женщину, объявленную в розыск за серию краж

В Рязани на улице Октябрьской задержали женщину, объявленную в розыск за серию краж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В четверг, 24 августа, в 19:40, полицейские на улице Октябрьская заметил и прохожую, которая была похожа на женщину, которая была объявлена в розыск.

Оперативники остановили женщину и выяснили, что это — 36-летняя рязанка, подозреваемая в совершении 12 краж из магазинов. Ее объявили в розыск, так как она скрывалась от полиции.

Ранее женщина была четыре раза судима за кражи из супермаркетов.

Патрульные доставили разыскиваемую в отдел полиции.