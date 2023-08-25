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В Рязани изменится маршрут общественного транспорта из-за празднования Дня города

В Рязани изменится маршрут общественного транспорта из-за празднования Дня города. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В воскресенье, 27 августа, с 18:00 до 22:30 закроют транспорта по Первомайскому проспекту от пересечения с Вокзальной улицей до улицы Дзержинского и улицы Чкалова от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом.

В связи с этим движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

  • троллейбусы №№ 1, 9, 10, 16 из Московского района будут ехать до остановок «ТД «Барс» и обратно;
  • троллейбусы №№ 5 В, 5вн на участке пути между остановками «Вокзал Рязань-2» и «Дом художника» следуют по улице Вокзальной в прямом и обратном направлении, на остальных участках по своим маршрутам;
  • автобусы №№ 7, 13, 15, 24 от остановки «Дом художника» и обратно следуют по улице Вокзальной, вокзал «Рязань-1», далее по своим маршрутам;
  • автобусы №№ 41М2, 46 М², 47 М², 53 М², 66 М², 68 М², 73 М², 75 М², 88 М² от остановки ТД «Барс» и обратно следуют по улице Вокзальной, вокзал «Рязань-1», Первомайскому проспекту, далее по своим маршрутам;
  • автобусы № 58М2 от остановки ТД «Барс» и обратно следует по улице Вокзальной, вокзал «Рязань-2», улицам Чкалова, Весенней, Высоковольтной, далее по своему маршруту;
  • автобусы №№ 30М3, 50 М², 71 М², 95 М² от остановки ТД «Барс» и обратно следуют по улице Вокзальной, вокзал «Рязань-2», улицам Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Дзержинского, далее по своим маршрутам;
  • автобусы № 77М2 от остановки «Вокзал «Рязань-2» и обратно следует по улице Вокзальной, вокзал «Рязань-1», Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.