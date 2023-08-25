В Новосибирской области мужчина подавился шашлыком и умер

В Новосибирской области скончался 68-летний мужчина, который подавился шашлыком. Об этом сообщило РЕН ТВ .

Инцидент произошел 5 августа в городе Искитим. Мужчина, отдыхая на даче, подавился шашлыком и начал задыхаться. Сосед увидел, что ему требуется помощь, пришел к нему и при помощи приема Геймлиха, вытолкнул еду из дыхательных путей. После этого пенсионер потерял сознание.

Вскоре на место приехала скорая, госпитализировала мужчину. В больнице он впал в кому, а через две недели, 20 августа, скончался.

Медики пояснили, что смерть мужчины не связана с шашлыком. Он умер от тяжелых хронических заболеваний, а не от перекрытия дыхательных путей.