В Москве двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа
В Москве двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Об этом
Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, в доме на Шипиловской улице.
«Из окна квартиры пятого этажа выпал двухлетний ребенок. Девочка госпитализирована», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отец оставил ребенка под присмотром родственницы, которой было всего лишь 13 лет. На момент случившегося его не было в квартире.
Проводится проверка.
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»