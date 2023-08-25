В Москве 32 человека отравились шаурмой
В Москве 32 человека отравились шаурмой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, все отравившиеся ели в «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской с 20 по 24 августа.
28 человек госпитализировали. Отмечается, что заведение нарушало санитарное законодательство: там использовали немаркированные продукты без документов, готовили в неподходящих для этого условиях, а у сотрудников просто-напросто не было медкнижек.
СК по Москве возбудил уголовное дело.
Ранее 56 человек отравились шаурмой во Владимирской области.