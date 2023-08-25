В Кремле отреагировали на домыслы Запада о причастности Путина к падению самолета Пригожина
В Кремле отреагировали на домыслы Запада о причастности Путина к падению самолета Пригожина. Ситуацию прокомментировал Дмитрий песков.
Пресс-секретарь президента назвал абсолютной ложью заявления с Запада о том, что за гибелью Пригожина может стоять Кремль.
Песков заявил, что причины крушения самолета будет выяснять следствие. Официальные итоги расследования будут опубликованы.
Также политик отметил, что для подтверждения гибели Пригожина нужны экспертизы, в том числе генетическая, пока официальных результатов нет.