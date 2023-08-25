В Госдуме предложили страховать россиян от врачебных ошибок. Об этом
По данным издания, автором законопроекта «Об обязательном страховании профессиональной ответственности медицинских работников» стал зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, введение подобной системы страхования позволит упростить выплату компенсации пациентам, пострадавшим в результате неправильных действий врачей. Также это позволит добиться снижения количества врачебных ошибок, допущенных из-за недостаточной квалификации или халатности.
Согласно предложению, в случае ошибки врачей в частной клинике страховку будет выплачивать лечебное заведение. А в случае с государственной клиникой, страховку покроют из федерального бюджета.