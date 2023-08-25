Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
20°
Сбт, 26
21°
Вск, 27
22°
ЦБ USD 94.71 0.31 26/08
ЦБ EUR 102.26 -0.21 26/08
Нал. USD 93.65 / 96.5 25/08 15:55
Нал. EUR 101.51 / 102.4 25/08 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 2023 17:16
11 139
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
22 августа 11:01
4 364
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
3 137
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
7 336
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили страховать россиян от врачебных ошибок

В Госдуме предложили страховать россиян от врачебных ошибок. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, автором законопроекта «Об обязательном страховании профессиональной ответственности медицинских работников» стал зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, введение подобной системы страхования позволит упростить выплату компенсации пациентам, пострадавшим в результате неправильных действий врачей. Также это позволит добиться снижения количества врачебных ошибок, допущенных из-за недостаточной квалификации или халатности.

Согласно предложению, в случае ошибки врачей в частной клинике страховку будет выплачивать лечебное заведение. А в случае с государственной клиникой, страховку покроют из федерального бюджета.