Рязанский суд освободил по УДО сбившую насмерть двух детей в Москве

Скопинский райсуд освободил по УДО Валерию Башкирову. Ее осудили за совершение ДТП, в результате которого погибли двое детей и пострадал один, пишет ТАСС.

Башкирову осудили на пять лет колонии-поселения. Суд признал ее виновной в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Трагедия произошла в июле 2021 года. Башкирова, находившаяся за рулем Mazda, сбила взрослых и троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. Последние двое умерли в больнице. Младшего ребенка с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.