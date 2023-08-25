Рязанцы принесли цветы и фотографии к центру набора в ЧВК «Вагнер»
В Рязани появился стихийный мемориал в память о главе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине и командире ЧВК Дмитрии Уткине, погибших в авиакатастрофе 23 августа.
В разных городах России несут цветы к местам, связанными с ЧВК «Вагнер». В Рязани это бывший центр набора в ЧВК. Центр действовал на базе клуба единоборств «Торпеда». На здании можно увидеть фотографии Пригожина и Уткина, а также красные гвоздики. Сейчас набор в ЧВК здесь не идет.
Напомним, что 23 августа самолет с Пригожиным и Уткиным, рухнул в Тверской области.