Риттер: нежелание Зеленского признавать поражение может обернуться полным разгромом ВСУ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что нежелание Владимира Зеленского признавать поражение может обернуться полным разгромом ВСУ. Об этом он заявил в эфире Redacted.

«Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. Украинцы продолжат „побеждать“, даже когда российские танки будут уже в Киеве», — пояснил он.

По словам бывшего военного, потери ВСУ увеличиваются с каждым днем и президенту Украины об этом докладывают.

«Сейчас мы понимаем, что Украина врала о своих потерях с самого начала. Аналогичная ситуация и с поставляемой техникой. Есть много видео, на которых запечатлены моменты ее уничтожения российской армией», — отметил Риттер.

Экс-разведчик резюмировал, что Зеленский находится в отчаянии и пытается перебросить на передовую новые плохо подготовленные подразделения на передовую, что ускорит неминуемое поражение украинских войск.