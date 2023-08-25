Прио-Внешторгбанк опубликовал первые подсказки для кладоискателей

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Прио-Внешторгбанк опубликовал первые подсказки, где искать метки с QR-кодами, благодаря которым можно участвовать в розыгрыше серебряных слитков.

Неделю назад наш портал рассказывал, что команда проекта «Красоты России», придуманного региональным банком, вновь отправляется в путешествие. На этот раз оно было в Воронежской области. Портал RZN.info проанализировал все публикации банка, посвященные проекту, которые на данный моменты сделаны на сайте, а также на его страницах в соцсетях, и готов поделиться, в каком направлении следует двигаться.

Центральная усадьба Воронежского биосферного заповедника

18 августа команда «Красот России» познакомилась с гидом по воронежским заповедным местам — заместителем директора Воронежского биосферного заповедника по экологическому просвещению Игорем Ивановичем Воробьевым. Он рассказал, когда и почему возникла эта заповедная территория и как на Воронежской земле спасали бобров, которых в начале прошлого века осталось всего несколько десятков на всю Центральную Россию и Европу: животные были на грани вымирания из-за охоты. Сейчас каждый второй бобер в нашей стране считается выходцем из Воронежской области, в Европе — каждый третий.

В этот же вечер путешественники узнали, что в заповеднике растет дуб, которому уже 421 год, и сразу же пошли измерять его в обхвате. Вышло «3 человека и еще чуть-чуть». Потом прочитали, что диаметр ствола составляет 174 сантиметра, а в высоту он — 20 метров. В 2014 году его внесли в реестр программы «Деревья — памятники природы» как самый старый дуб Воронежской области.

Пока на сайте Прио-Внешторгбанка — организатора проекта «Красоты России» — нет прямых указаний, что метки оставлены в центральной усадьбе Воронежского заповедника, но судя по фотографиям, сделанным участниками команды, они там есть. Ждите официальных подсказок.

19 августа началось с велоэтапа от центральной усадьбы заповедника до поселка Рамонь, на протяжении которого команда осваивала «географию для взрослых»: на таком уровне ее в школе не преподают.

Воронежский заповедник и его окрестности

Свободно забраться в глубь охраняемых государством лесов без сопровождения сотрудников заповедника, конечно, не получится, но если вы сможете попасть на прогулку с Игорем Воробьевым, который сопровождал команду «Красот России», то считайте, что вам крупно повезло. Он расскажет о сегодняшнем лесе и о его обитателях и поможет воссоздать в воображении картину, каким был ландшафт этой местности сотни, тысячи лет назад.

Во время велоэтапа команда «Красот России» увидела Чистое и Грязное озера (воду в них надо сравнивать между собой), добралась до старинного домика лесника в Борском лесничестве (со временем здесь откроется музей), а еще проехала близ Каверинского городища. Ученые пришли к выводу, что это памятник скифо-сарматского времени (на месте была обнаружена керамика 4 в. до н.э. — 4 в. н.э.). Коренное население Верхнего Дона и Поворонежья к этническим сарматам не относилось, наоборот, защищалось от них. Обычно наши предки использовали естественные препятствия для защиты, например, реки, в качестве преграды для врагов хотя бы с одной стороны, но Каверинское городище было полностью защищено системой искусственных укреплений — валами и рвами.

Поскольку вход на территорию заповедника без особого разрешения невозможен, а в предыдущие годы команда всегда прятала метки, точнее тогда еще сертификаты на призы, то делаем вывод в этом году они тоже будут в лесу, но там, куда можно пройти, не нарушая закон. Скорее всего, на маршруте до заповедника или уже после выезда из него и до Рамони. Советуем отслеживать банковские первоисточники: сайт, группы «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Дворец Ольденбургских в поселке Рамонь

Это дворцовый комплекс в неоготическом стиле появился в поселке благодаря Евгении Максимилиановне Ольденбургской, по материнской линии внучке Николая I. Титул принцессы она получила, выйдя замуж за принца Александра Петровича Ольденбугского.

Когда принцесса купила имение в Рамони в 1878 году, сахарное производство здесь уже было, но отличалось такой маленькой производительностью, что удовлетворить деятельную хозяйку не могло. Она вникла во все тонкости переработки сахарной свеклы и модернизировала производство: снесла старые заводские корпуса и возвела новые, перевела производство на паровую технику. Позже появился на заводе и цех, где производят самый дорогой сахар — рафинад.

Здесь изготавливались сахарные головы. А чтобы не терять рабочих из-за сезонности переработки сахарной свеклы, предприимчивая владелица открыла в Рамони «Паровую фабрику конфет и шоколада Ея Императорского Высочества Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской».

Значительную часть своих средств Ольденбургские направляли на благотворительность. Евгения Максимилиановна была попечительницей общины сестер Красного Креста и Рождественской женской гимназии, покровительницей Дома Милосердия, оказывала помощь учителям и гувернанткам, которые больше не могли позаботиться о себе в силу возраста, поддерживала художников, а благодаря ее мужу — Александру Петровичу Ольденбургскому — в России появился Императорский институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, который до сих пор являет одним из лучших учреждений такого профиля в мире. Какую роль сыграл в этом Луи Пастер и его вакцина об бешенства, узнаете на экскурсии, когда отправитесь туда за метками. Пока ехать рано, но банк намекнул, что метки с QR-кодами в дворцовом комплексе оставлены. Как их найти, опубликуют отдельный пост.

Музей-усадьба Д.В. Веневитинова в селе Новоживотинное

Первое, что видят посетители усадьбы, миновав ворота, — памятник одному из самых одаренных людей своего времени — Дмитрию Владимировичу Веневитинову. Однако музей рассказывает не только о нем. Есть зал посвященный Воронежской крепости, этнографии края, эпохе Петра I и созданию российского флота. И вот уже в этом зале становится понятно, что история страны тесно переплетена с историей рода Веневитиновых. Они служили верой и правдой Отечеству сначала на воинском поприще и строительстве флота, а потом и на поприще дипломатии, просвещения и культуры. Особенно выделяются двое из них — сподвижник Петра I Антон Лаврентьевич Веневитинов и современник Пушкина Дмитрий Веневитинов. Первый сыграл заметную роль в создании российского флота, а второй был талантливым поэтом и переводчиком, которому пророчили блестящее будущее, если бы не ранняя смерть, но и за 21 год он многое успел.

Займетесь поиском меток с QR-кодами для розыгрыша серебряных слитков в рамках проекта «Красоты России» — не пропустите это место! Когда можно будет отправиться в имение, банк обещает написать в ближайшее время.

На Дону

После посещения музеев у команды состоялся сплав по Дону. Судя по двум прошлым проектам метки будут спрятаны и на берегу реки. Где именно, без подсказок организаторов сказать сложно, но команда причалила к берегу на пляже у глэмпинга «Солнечная система»…

Спорткомплекс «Белый колодец»

20 августа команда посещала спорткомплекс «Белый колодец», где участники проекта прошли трассу на мото- или квадроциклах. Координат, где спрятаны метки в «Белом колодце» еще нет, но судя по тому, что на встрече с журналистами две из них были с изображением мотоцикла, оставили их именно там. Осталось только дождаться описания, где искать.

Усадьба Лосевых-Шатиловых

Дальше маршрут «Красот России» проходил через усадьбу Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн, но из-за сильного ливня и некоторых других непредвиденных обстоятельств вовремя на экскурсию группа приехать не смогла — пришлось от нее отказаться, но метки с QR-кодами в усадьбе все-таки оставили! Их там 5 штук. Желающих попасть в усадьбу много, но принимают только по записи, поэтому предварительно нужно позвонить по телефону +7 (915) 601-12-61 и сказать, что вы хотели бы участвовать в проекте «Красоты России».

Воронеж — город воинской славы

Во время экскурсии по столице Черноземья команда прошла по улице Комиссаржевской и увидела школу, в которой учился писатель Борис Васильев. Позже он напишет пронзительные автобиографические строки в повести «Завтра была война»: «В воскресенье, 22 июня 1941 года, я с Колей и еще с двумя ребятами из нашего класса бежали купаться на реку Воронеж. На углу Комиссаржевской и Энгельса нас застигла гроза; ближе всего оказался навес над подъездом бывшей нашей — она была неполной, то есть семилеткой, а мы уже учились в девятом — школы № 54. Мы спрятались под ним и громко вопили от восторга перед ливнем, громом и молниями. А потом открылась дверь, и вышел директор Николай Григорьевич, которого мы когда-то так боялись. Лицо его было серым. «Мальчики, — сказал он. — Война, мальчики».

Отсюда путешественники направились на площадь Ленина. Здесь экскурсовод Ольга Палий продолжила рассказывать об обороне Воронежа в годы Великой Отечественной войны, про уникальные промышленные разработки города-миллионника и его культурную жизнь. У мемориального комплекса «Три солдата» вновь вернулись к теме Великой Отечественной войны. А еще команда побыла в сквере, где установлен стул, излечивающий от жлобства, — арт-объект, придуманный воронежским художником Александром Ножкиным. В этом же сквере команда узнала историю жизни прекрасного, как бы сейчас сказали, антикризисного менеджера Виталия Ивановича Воротникова. Отметились путешественники и у воронежского офиса Прио-Внешторгбанка на ул. Кирова, 4.

Завершилась экскурсия у корабля «Гото Предестинация» (в пер. с латинского — «Божье Провидение») на набережной. Конечно, это всего лишь копия первого российского линейного корабля, зато какая история стоит за этим судном! Оно было построено по чертежам Петра I, десять лет ждало большой воды, чтобы его смогли вывести из мелководного Воронежа в Дон, а завершило свой корабельный век под турецким флагом…

Все эти места заслуживают того, чтобы их посетить и узнать больше о воронежской земле, но если вы хотите целенаправленно искать метки с QR-кодами и участвовать в розыгрыше трех серебряных слитков от Прио-Внешторгбанка, читайте новости на RZN.info и первоисточники с подсказками на сайте банка в группах «ВКонтакте» и «Одноклассниках».