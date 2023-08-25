Песков: у ЧВК «Вагнер» не было госфинансирования

У ЧВК «Вагнер» не было госфинансирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.

Представителя Кремля спросили, продолжится ли госфинансирование компании на фоне того, как она зарегистрировалась в Белоруссии.

«Не было никакого госфинансирования. Это никак не связано с нахождением в Белоруссии, это совершенно разного порядка темы. Здесь я ответить на этот вопрос не могу. Безусловно, можно обратиться к белорусским властям, но здесь у меня никакой информации для вас сейчас нет», — ответил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что не может ничего сказать о будущем ЧВК. «Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК „Вагнер“. Существует действительно группа „Вагнер“, и президент неоднократно говорил, которая внесла большой вклад в ход специальной военной операции», — заявил Песков.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщал, что с мая 2022 до мая 2023 года группа «Вагнер» получила от властей более 86 миллиардов рублей.