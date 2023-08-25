«Печатные технологии» увеличили выпуск продукции

В компании «Печатные технологии» подвели итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба «Агентства развития бизнеса».

«Печатные технологии», специализирующиеся на печати по металлу, присоединились к нацпроекту в январе 2023 года. В качестве пилотного потока была выбрана линия лакирования жести. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций члены рабочей группы провели оптимизацию потока, сделав акцент на улучшение технологических переходов, визуальное управление, повышение эффективности работы линии, переналадку и автономное обслуживание оборудования. В результате объем выпускаемой продукции и эффективность работы оборудования повысились на 10%.

Кроме этого, на предприятии подготовлены два внутренних тренера по бережливому производству, которые теперь будут помогать распространять новые методики на другие подразделения. Ими разработан план по повышению производительности труда не менее чем на 5% за ближайшие 2,5 года.

«Мы планировали присоединится к нацпроекту давно. С конца января 2023 года вместе с сотрудниками РЦК начали совместную работу. Основной целью было повышение эффективности работы оборудования и всего предприятия в целом, выявление слабых мест для достижения более высоких результатов. За полгода нам это удалось, проведена большая работа, которую без компетентных экспертов РЦК нам было бы сделать тяжело. Надеемся, что заложенная база даст нам еще больше положительных результатов», ― сказал генеральный директор «Печатных технологий» Игорь Ланин.

С закрытием проекта сотрудников компании приехал поздравить начальник отдела оборонно-промышленного комплекса и машиностроения минэкономразвития Рязанской области Артем Дубцов. Активные участники рабочей группы были отмечены ведомственными наградами. В свою очередь, руководитель РЦК Кристина Першина вручила предприятию благодарственное письмо Агентства развития бизнеса за вклад в экономику региона и активное участие в нацпроекте.