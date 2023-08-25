Павел Малков открыл международный форум «Юность древних городов»

Павел Малков открыл VI международный форум «Юность древних городов». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, почетными гостем на форуме стал временный поверенный в делах Посольства Республики Куба господин Маркос Феликс Ласо Вильтрес.

Павел Малков отметил, что форум — большое событие для Рязани и всего региона. Мероприятие всегда проходит ярко, зрелищно, интересно. Глава региона подчеркнул, что форум помогает развивать дружеские и партнерские отношения между городами разных стран.

«Главная миссия форума — объединять людей. Мы вместе работаем над развитием городов, сохраняем их историческое и культурное наследие, особый колорит. Учимся встраивать современные сервисы, стандарты в эту уникальную древнюю среду. Рад, что у нас так много единомышленников. В этом году в форуме участвуют 70 городов из 14 стран мира. Разные страны, разные континенты, но все мы едины в одном — в стремлении укреплять нашу дружбу и наше сотрудничество», — сказал Малков.

По словам губернатора, для совместной работы есть много направлений. Регион готов делиться опытом и одновременно изучать лучшие практики.

Павел Малков отметил участие в этой работе молодежи. В 2023 году главная тема форума — «Юность древних городов».

«Сегодня молодежь очень активно проявляет интерес к другим народам и странам, к их культуре. Выступает с новыми, интересными инициативами. Все это обязательно надо поддерживать», — подчеркнул он.

В рамках форума, который продлится до 26 августа, подготовлена деловая и культурная программа. В более чем более 50 мероприятиях будут участвовать ученые, историки, архитекторы, представители культуры и искусства, общественных, молодежных организаций.

На открытии форума показали концертную программу «Славянская» в исполнении Государственного академического ансамбля танца Республики Беларусь. Выступил Рязанский государственный академический русский народный хор имени Попова, ансамбль барабанщиков «Акцент».