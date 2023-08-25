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На улице Быстрецкой неизвестный выкинул мусор на автомобиль рязанки

На улице Быстрецкой на машину рязанки неизвестный сложил мусор. Пользовательница поделилась видео в группе «Подслушано у Водителей Рязани».

Событие на видеозаписи происходит в четверг, 24 августа."Я тебя не знаю! Кому ты мстишь? Если есть что сказать, пиши. Может я чего-то не знаю, так хоть разъясни", — написала в записи девушка.

Также рязанка отмечает, что ее припаркованный автомобиль не мешал проезду других машин или пешеходам.

По словам пользовательницы, вечером она припарковалась по улице Быстрецкой, неизвестная машина стояла неподалеку. Через 40 минут мужчина вышел из машины и сложил весь мусор из своего автомобиля на капот девушки. После он скрылся. Камер нарушитель не заметил. Рязанка обнаружила мусор с утра.