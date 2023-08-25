На мужчину, обстрелявшего квартиру соседей в Дядькове, возбудили уголовное дело
На мужчину, обстрелявшего квартиру соседей в Дядькове, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.
Инцидент произошел вечером в среду, 23 августа, в селе Дядьково.
По версии следователей, 59-летний пьяный мужчина услышал из квартиры соседей громкую музыку. Он схватил гладкоствольное длинноствольное оружие и отправился к ним. Подозреваемый выстрелил не менее двух раз, повредив дверь квартиры и предметы мебели. После этого он вернулся домой и дважды выстрелил в потолок, и один раз — в окно.
Следователи возбудили уголовное дело. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
В рамках уголовного дела следователями СК будут установлены все обстоятельства произошедшего.