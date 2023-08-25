МТС оцифровала грязелечебницу Центральной России, созданную древним ледником

Известная на всю страну Сапожковская грязелечебница в центральной районной больнице получила высокоскоростной мобильный интернет. МТС установила дополнительное телеком-оборудование в районе отделения восстановительного лечения, где одновременно могут проходить курс более 60 человек. Теперь, принимая ванны или отдыхая после них, можно смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре KION или слушать аудиокниги в цифровой библиотеке «Строки». Местное месторождение грязи, созданное 20 тысяч лет назад отходящим ледником, по минерализации грязей превосходит грязи чешских и крымских курортов.

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске скоростного мобильного интернета в поселке Сапожок Рязанской области, где находится лечебница с уникальными кислыми торфяными грязями ледникового происхождения, которые по минерализации превосходят грязи знаменитых крымских и чешских курортов. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета на территории грязелечебницы и близлежащей зоны отдыха выросла на 50 процентов.

Сапожковские лечебные грязи благодаря присутствию солей железа и свободной серной кислоты принадлежит к редкому виду бактерицидных грязей. Сапожковская грязь также ценится за высокое содержание биогенных стимуляторов и микроэлементов.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование, в зоне покрытия которого находится Сапожковская центральная районная больница, где действует отделение восстановительного лечения грязями с грязе- и водолечебницей, зона отдыха, зал ЛФК, спальный корпус на 60 коек, склады для хранения грязи и теплицы.

«Стационар может внедрять удаленные видеоконсультации с коллегами из других регионов, проводить дистанционные совещания, участвовать в курсах повышения квалификации. Для медперсонала и пациентов доступны современные цифровые сервисы: кроме качественной мобильной связи и быстрого интернета, можно использовать возможности всей экосистемы МТС для работы, учебы и развлечений. Особенно популярны в таких санаториях просмотр фильмов в онлайн-кинотеатре KION и прослушивание аудиокниг в цифровой библиотеке «Строки», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Круглый год в Сапожок для лечения заболеваний системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы, профзаболеваний и детских болезней приезжают люди из самых разных уголков: Сибири, Татарстана, Краснодарского края, Нечерноземья, Казахстана, Беларуси и других мест. Они остаются на курс лечения до 21 дня, и как показывает Big Data МТС, предпочитают оставаться на связи.

«Благодаря уникальному составу грязей, который 20 тысяч лет сформировал отходящий ледник, мы имеем огромные запасы минерально-водного торфа Франценсбадского типа. Для России это уникально, поэтому приезжает много иногородних пациентов. Этим отдыхающим особенно важно быть на связи. Стабильный эмоциональный фон и хорошее настроение от общения с семьёй способствует более эффективной реабилитации и выздоровлению. Связь важна и для людей занятых: бывает, что у нас лечатся параллельно с удаленной работой или онлайн-учёбой. И, хотя все говорят про цифровой детокс, каждый отдыхающий всё равно предпочитает оставаться на связи», — отметила главный врач Сапожковской ЦРБ Юрий Новиков.

Фото: Сапожковская ЦРБ