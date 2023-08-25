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Малков в Ряжском районе обсудил реализацию инвестпроекта

Павел Малков побывал в Ряжском районе, где обсудил реализацию инвестпроекта. Об этом сообщили на сайте правительства.

Губернатор посетил стройплощадки ГК «Агропромкомплектация». С ее генеральным директором Сергеем Новиковым он обсудил реализацию инвестиционных проектов в регионе.

ГК «Агропромкомплектация» реализует важный для экономики Рязанской области инвестиционный проект в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством региона. Документ предусматривает строительство комбикормового завода и крупного животноводческого комплекса, включающего пять автоматизированных ферм на 80 тысяч голов свиней каждая. В настоящее время возводятся два объекта.

Малков подчеркнул, что инвестор работает по многим важным направлениям, в том числе по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, увеличению производственных и перерабатывающих мощностей в АПК, применяет современное оборудование, технологии.

«Инвестиции — это одно из основных направлений работы регионального правительства. Быстро принимаются решения, оказываем инвесторам всю необходимую поддержку. В этом случае это как раз образец такого эффективного взаимодействия. В декабре было подписано соглашение о сотрудничестве, сейчас уже полным ходом идет реализация проекта с объемом инвестиций 26 миллиардов рублей, причем опережающими темпами. Все наши договоренности выдерживаются», — заявил Малков.

Гендиректор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков отметил, что инвестиционный климат Рязанского региона благоприятен для реализации серьезных проектов в АПК, и поблагодарил Павла Малкова и правительство области за поддержку. Новиков добавил, что в конце года намечен запуск в промышленную эксплуатацию новых объектов. Комбикормовый завод заработает весной следующего года.

«До конца года уже завезем племенное поголовье на свинокомплексы „Поплевинский“ и „Моловский“. Идем с опережением графика строительства примерно на квартал. Свинокомплексы изначально возводятся с учетом всех правил биобезопасности, вкладываем значительные ресурсы в это направление, поскольку должны быть абсолютно уверены в эффективности новых объектов», — сказал Сергей Новиков.

Отмечается, что группа компаний «Агропромкомплектация» — одно из ведущих агропромышленных объединений в стране с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка». Занимает третье место среди российских производителей сырого молока и шестое место среди крупнейших производителей свинины.