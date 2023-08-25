Лукашенко рассказал о том, что будет с ЧВК «Вагнер» после гибели Пригожина

Лукашенко рассказал о том, что будет с ЧВК «Вагнер» после гибели Пригожина. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Лукашенко, «Вагнер» останется в Белоруссии.

«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер». Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", — рассказал Лукашенко.

Ранее он заявил, что Пригожин никогда не просил у него госзащиты.