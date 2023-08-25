Лукашенко прокомментировал авиакатастрофу с самолетом Евгения Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не просил гарантий безопасности для себя. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам политика, он «не должен обеспечивать безопасность Пригожина» и «никогда в таком ключе разговор и не шел».

«А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: „Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?“ В пылу этот человек (он только с фронта был): „Черт с ним, погибну!“ Я ему говорю: „Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла.“ „Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну“. Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: „Ребята, смотрите“», — сказал президент Белоруссии.

Также Лукашенко заявил, что за покушением на Пригожина не может стоять президент России Владимир Путин.

«Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Два месяца назад Пригожин остановил поход на Москву, получив гарантии от Лукашенко и властей РФ. Одна из них заключалась в том, что бойцов ЧВК не будут преследовать.