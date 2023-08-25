«Единая Россия»: наши кандидаты несут серьезную ответственность перед избирателями

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», председатель партии Дмитрий Медведев встретился в формате ВКС с главами регионов — лидерами партийных списков на региональных выборах. Также на встрече были секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев.

«Победа „Единой России“ на осенних выборах должна быть одержана при высоком доверии граждан и в ходе нормальной конкурентной борьбы — с качественной защитой результатов голосования.

Большинство высших должностных лиц регионов сегодня избирается от „Единой России“. Как, впрочем, и в прежние годы. У нас общая программа и общие цели, которые поставлены Президентом страны», — сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак отметил , что выдвижение от партии дает свои преимущества и накладывает ответственность.

«Ко всем нашим кандидатам предъявляем высокие требования — от участия в предварительном голосовании, и победы в нем, до выполнения обязательств перед жителями. Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах», — отметил он.

По всей стране собрано более 860 тысяч предложений, проведены десятки тысяч встреч с жителями.

«Вовлечение людей в решение актуальных для регионов и муниципалитетов задач — ключевой показатель эффективности партии», — подчеркнул Андрей Турчак.

Дмитрий Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к «Единой России».

«Люди должны видеть, что позитивные результаты стали итогом работы партии. Здесь не надо скромничать. Но надо и признавать недочеты, корректировать планы», — отметил он.

Главная задача на следующий финансовый год — полное обеспечение всех финансовых обязательств страны, которые предусмотрены в народной программе «Единой России», а также продолжение проектов, которые определяют качество жизни.

«Один из важнейших приоритетов для нас — это помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, выполнение всех гуманитарных миссий, которые на себя взяла партия. Прошу к этому относиться максимально ответственно. Партия с первых дней спецоперации ведет работу и на передовой», — напомнил Председатель партии.

При этом он подчеркнул , что вся страна живет в режиме «Все для фронта, все для Победы», но и текущие проблемы надо решать.

«Они от нас никуда не уйдут. Даже несмотря на то, что сейчас особый этап жизни нашей страны. Люди ждут решения и обычных текущих гражданских проблем. В сфере образования, здравоохранения, жилищного строительства, культуры. Нужно двигаться вперед. И приложить все усилия, чтобы решать социально-экономические задачи. Только в этом случае нашу партию ждет успех на выборах. А он нам нужен. И мы отлично понимаем, что успех на земле, формирует и успехи на фронте», — сказал Дмитрий Медведев.

Итоги реализации программы «Единой России» и партийных проектов в социальной сфере, экономике, энергетике, здравоохранении и культуре представили действующие губернаторы. Они отметили, что жители высоко оценивают работу партии.

Председатель партии поблагодарил глав субъектов, которые уже не первый год руководят регионами и отделениями «Единой России».

«Спасибо вам за помощь людям. И в особенности — за поддержку тех, кто находится на переднем крае специальной военной операции, и их семей. Это большая и ответственная работа, которая сейчас очень важна», — сказал Дмитрий Медведев.

В заключение он подчеркнул, что сторонники «Единой России» на осенних выборах станут основой для работы на президентской кампании в 2024 году.

«Нужно будет уделить пристальное внимание взаимодействию с избирателями, повысить в их глазах престиж партии. Уверен — вы сделаете всё возможное, чтобы добиться весомых, неоспоримых результатов в ходе голосования», — сказал он.

В Единый день голосования пройдёт 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске — мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу № 19, в Липецкой области — по одномандатному округу № 144, в Карачаево-Черкесской Республике — по одномандатному округу № 16, в Красноярском крае — по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56.