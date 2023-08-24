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Жителя Ряжска осудят за поддельное водительское удостоверение

Жителя Ряжска осудят за поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По информации издания, 10 августа около 17 часов полицейские остановили на улице Мичуринской в Ряжске автомобиль ВАЗ-21150. За рулем находился 20-летний житель поселка Свет. Он предъявил полицейскому водительское удостоверение. Но документ показался полицейскому странным. Сверив его по базе ГИБДД, оперативник выяснил, что удостоверение выдано на другого человека.

Позже экспертиза подтвердила, что «права» изготовили не на предприятии Гознак.

На рязанца завели уголовное дело. Ему грозит до одного года тюрьмы.