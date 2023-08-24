Жители села в Шиловском районе рассказали о единственном работающем фонаре

Жители села Дубровка Шиловского района поделились фотографией единственного работающего фонаря в комментариях Telegram-канала Павла Малкова. По их словам, фонарь — точка сбора для школьников, поскольку отсюда детей забирает школьный автобус.

«На фото — единственный фонарь в центре нашего села. Мало того, что он один, так еще и чуть светит. Жители уже давно не беспокоятся о своей безопасности, мы беспокоимся только о безопасности наших детей, которых школьный автобус забирает на этом пятачке под „фонарем“» — отмечает комментатор.

По словам жителей, дети идут по проезжей части, потому что тротуаров в селе нет. Скорость у проезжающих по дороге машин высокая. Знаков дорожного движения, ограничивающих скорость, и лежачих полицейских в селе также нет.