Военный эксперт Го Сюань: Украина использует тактику Первой мировой войны
Китайский военный эксперт Го Сюань заявил, что Украина в своем наступлении использует тактику Первой мировой войны. Об этом 24 августа пишет РИА Новости.
Он подмечает, что суть этой тактики состоит в большой численности войск. По его словам, атакующая сторона обычно в три-шесть раз превосходит количество военных обороняющейся стороны.
Го Сюань напомнил, что в Первой мировой войне из более чем десяти сражений победоносными оказались только два в то время, как силы нападавших более чем в шесть раз превосходили войска соперников.