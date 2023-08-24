В Санкт-Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса»

В Санкт-Петербурге пропал сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

63-летний музыкант вышел из дома во вторник, 22 августа, и не вернулся.

Известно, что Шаталин был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки, на голове была зеленая кепка, в руках черный зонт.

Позже в «Лиза Алерт» сообщили, что музыканта нашли в лесу живым. Его везут в больницу.

Андрей Шаталин играл в группе «Алиса» с 1983 по 2003 годы (с перерывами).