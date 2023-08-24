В Рязанском районе пьяный мужчина обстрелял квартиру соседей из-за громкой музыки
В Рязанском районе пьяный мужчина обстрелял квартиру соседей из-за громкой музыки. Об этом сообщило издание «
Инцидент произошел вечером в среду, 23 августа, в селе Дядьково.
По версии следователей, 59-летний пьяный мужчина услышал из квартиры соседей громкую музыку. Он схватил гладкоствольное длинноствольное оружие и отправился к ним. Подозреваемый выстрелил не менее двух раз, повредив дверь квартиры и предметы мебели. После этого он вернулся домой и дважды выстрелил в потолок, и один раз — в окно.
На место прибыли полицейские. Мужчина добровольно им сдался.
На рязанца завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»).