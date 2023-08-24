В Рязанской области осудят мужчину за угрозу полицейским пневматическим пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Отмечается, что касимовский межрайонный СК завершил расследование уголовного дела в отношении жителя г. Касимова 1971 года рождения. Он обвиняется в угрозах применения насилия в отношении сотрудников полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Установлено, что вечером 11 марта 2023 года в полицию поступило сообщение о противоправном поведении обвиняемого. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Обвиняемый стал угрожать пневматическим пистолетом сотрудникам следственной оперативной группы, находившимся при исполнении своих должностных обязанностей.
Противоправную деятельность пресекли на месте.
Уголовное дело направили в суд.