В Рязанской области осудят мужчину за кражу велосипеда у 77-летней женщины

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязанской области осудят мужчину за кражу велосипеда. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что в полицию обратилась 77-летняя жительница города Новомичуринска и сообщила о пропаже. Выяснилось, что накануне вечером пожилая женщина оставила велосипед в подъезде. Противоугонные приспособления она не использовала. Утром транспортного средства на месте не оказалось.

Оперативники уголовного розыска опросили жителей домов и нашли свидетелей, которые видели мужчину на пропавшем велосипеде.

По описанию внешности полицейские узнали 36-летнего местного жителя. Отмечается, что ранее он неоднократно попадал в поле зрения полиции из-за правонарушений.

Оперативники разыскали злоумышленника и обнаружили у него дома похищенное.

По предварительной информации, 36-летний житель Новомичуринска специально обходил подъезды многоквартирных домов, чтобы найти велосипед, который будет удобно похитить. Обнаружив подходящий, злоумышленник уехал на нем домой. Позже он хотел продать транспортное средство, а деньги потратить на спиртное.

На мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.