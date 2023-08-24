В Рязанской области 25 августа ожидается до +22 градусов
В Рязанской области 25 августа ожидается до +22 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 25 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем будет преимущественно без осадков.
Ветер северной четверти, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов. днем +17, +22 градуса.
На территории области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс).